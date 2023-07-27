У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці цього інциденту.
Як з’ясувалося, на вулиці Ламаній горіла двоповерхова покинута будівля. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:04.
Рятувальники оперативно прибули на місце та почали приборкувати займання. Його локалізували о 19:32 та ліквідували о 19:48.
Вогонь знищив дерев’яні конструкції будівлі та сміття всередині приміщень на загальній площі 50 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників.
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