Пожежа у центрі Дніпра: коментар рятувальників та фото

У середу, 26 липня, у центрі Дніпра помітили чорний стовп диму. Це неабияк налякало мешканців міста.

У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці цього інциденту.

Як з’ясувалося, на вулиці Ламаній горіла двоповерхова покинута будівля. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:04.

Рятувальники оперативно прибули на місце та почали приборкувати займання. Його локалізували о 19:32 та ліквідували о 19:48.

Вогонь знищив дерев’яні конструкції будівлі та сміття всередині приміщень на загальній площі 50 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників.

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