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Пожаліли води: у Дніпрі сусідські війни за кущі закінчилися загибеллю рослин

Сьогодні 13:39
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У червні у Дніпрі розгорілися сусідські війни через вкрадені кущі.

Новости Днепра про Пожаліли води: у Дніпрі сусідські війни за кущі закінчилися загибеллю рослин

Як тоді писала дніпрянка Людмила, вони висадили у своєму подвір’ї на Батумській різні рослини. Уночі невідомі викопали шість кущів, а вже наступного дня такі ж рослини з’явилися біля будинку на Слобожанському проспекті.

Мешканці цього будинку стверджували, що придбали саджанці на Озерці. Але за словами Людмили, такі кущі не можна купити на базарі, а потрібно замовляти в спеціальному питомнику. Тобто або саджанці дійсно вкрали, а потім продали на ринку, або їх поцупили, але просто пересадили на сусідній вулиці. 

Ми викликали поліцію. Жителі того будинку сказали поліція нам не допоможе. Ми юридично повинні доказати, що то кущі з Батумської. Потім нам пропонували просто вирвати у них наші кущі та посадити назад, – писала тоді Людмила.

У результаті кущі вирішили залишити на “новому” місці, бо вони надто постраждали та не вижили б, якщо їх знову пересадити.

Новости Днепра про Пожаліли води: у Дніпрі сусідські війни за кущі закінчилися загибеллю рослин

Здавалося б, конфлікт вичерпався. Проте з’явилися нові подробиці.

Як повідомила Людмила у ФБ-спільноті “Райончик”, “крадії” жаліли води кущикам, тому вони загинули.

Пам’ятаєте на Батумській украли кущики? Ось вони. Любітєлі краденого, мабуть, лінилися кухлик води рослинам дати, – написала вона.

Новости Днепра про Пожаліли води: у Дніпрі сусідські війни за кущі закінчилися загибеллю рослин

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Новости Днепра про Пожаліли води: у Дніпрі сусідські війни за кущі закінчилися загибеллю рослинУкраїнська

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