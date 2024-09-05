Поїхав влаштовуватися на роботу, але зник: у Дніпропетровській області шукають 60-річного чоловіка

Поліція Кривого Рогу шукає 60-річного Олександра Лисицю. 26 серпня чоловік поїхав до Запоріжжя, аби працевлаштуватися на роботу, і станом на 5 вересня його місцеперебування невідоме.
Олександра шукають по всій Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 60-65, худорлявої статури, зріст близько 182 сантиметрів.
Був одягнений: чорна футболка, чорні спортивні штани.
Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте на лінію 102.
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