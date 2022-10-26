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  • Поїхав на дачу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 70-річного чоловіка

Поїхав на дачу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 70-річного чоловіка

Сьогодні 13:04
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Поліція Павлограда розшукує зниклого безвісти 70-річного Володимира Александрова.

Новости Днепра про Поїхав на дачу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 70-річного чоловіка

У понеділок, 24 жовтня, чоловік поїхав на дачу в село Вербки Павлоградського району та досі не повернувся додому.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся сиве, має вуса.

Був одягнений: куртка, темно-сині джинси, темні чоботи. При собі мав велосипед бордового кольору без рами. Чоловік має розлади пам’яті.

Якщо ви бачили Володимира Александрова або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (066)-345-58-97, 066-283-53-06 або 102.

Будь-яка інформація може бути корисною.

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Новости Днепра про Поїхав на дачу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 70-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Поїхав на дачу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 70-річного чоловікаРусский

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