Поїхав на дачу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 70-річного чоловіка

Поліція Павлограда розшукує зниклого безвісти 70-річного Володимира Александрова.

У понеділок, 24 жовтня, чоловік поїхав на дачу в село Вербки Павлоградського району та досі не повернувся додому.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся сиве, має вуса.

Був одягнений: куртка, темно-сині джинси, темні чоботи. При собі мав велосипед бордового кольору без рами. Чоловік має розлади пам’яті.

Якщо ви бачили Володимира Александрова або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (066)-345-58-97, 066-283-53-06 або 102.

Будь-яка інформація може бути корисною.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: