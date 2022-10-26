Поїхав на дачу та зник: на Дніпропетровщині розшукують 70-річного чоловіка

У понеділок, 24 жовтня, чоловік поїхав на дачу в село Вербки Павлоградського району та досі не повернувся додому.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся сиве, має вуса.
Був одягнений: куртка, темно-сині джинси, темні чоботи. При собі мав велосипед бордового кольору без рами. Чоловік має розлади пам’яті.
Якщо ви бачили Володимира Александрова або знаєте, де він може бути, повідомте за номерами: (066)-345-58-97, 066-283-53-06 або 102.
Будь-яка інформація може бути корисною.
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