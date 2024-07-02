Поїхала на роботу в сусіднє місто і зникла: на Дніпропетровщині третій день шукають 45-річну жінку

На Дніпропетровщині зникла 45-річна Ольга Дзема. Пошуки матері розпочала донька, яка й звернулася за допомогою до правоохоронців, коли не змогла самостійно зв’язатися з родичкою. Мешканців регіону просять допомогти у пошуках.
Ольга живе у селищі Гвардійське Новомосковського району. 29 червня вона поїхала на роботу в магазин у сусіднє Черкаське, але додому не повернулася.
Прикмети: на вигляд 45-50 років, на зріст близько 170 сантиметрів, очі карі, волосся темне;
Була одягнена: біла футболка, сині джинсові бриджі, при собі мала чорний шкіряний рюкзак.
Якщо ви бачили Ольгу, або ж знаєте, де вона може знаходитися, – повідомте про це в поліцію за номерами (095) 907-52-03, (098) 242-58-03, або на лінію «102». Будь-яка інформація може виявитися корисною.
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