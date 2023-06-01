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  • Повстання машин: у Дніпрі другу добу безперестанку гуде сигналізація на “жигулях” (ВІДЕО)

Повстання машин: у Дніпрі другу добу безперестанку гуде сигналізація на “жигулях” (ВІДЕО)

Сьогодні 14:35
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Невиспані мешканці Дніпра шукають власника авто, яке вже другу добу гуде сигналізацією на весь двір.

Новости Днепра про Повстання машин: у Дніпрі другу добу безперестанку гуде сигналізація на

На Січеславській Набережній сталася досить курйозна ситуація. Як повідомляють дніпряни, уже другу добу мешканці будинку №13 не можуть виспатися через сигналізацію, яка гуде безперестанку. Усьому виною старенькі “жигулі”, власник яких чомусь не поспішає вимикати гучне сповіщення в своїй машині. 

Відео-доказ опублікували в телеграм-каналі ХДніпро. 

У коментарях дніпряни жартують, що пора цю “бляшанку” спалити, а інші заздрять потужності та витривалості акумулятора. 

і шо, аккумулятор не здох?

Як знайдуть власника-хай спитають ,який акумулятор стоїть. Я собі теж такий хочу. Не акум – агонь)

Решта пропонує самотужки вимкнути акумулятор, або ж покликати поліції, і уже в присутності інспектора вирішити цю ситуацію. 

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