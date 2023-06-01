Повстання машин: у Дніпрі другу добу безперестанку гуде сигналізація на “жигулях” (ВІДЕО)

Невиспані мешканці Дніпра шукають власника авто, яке вже другу добу гуде сигналізацією на весь двір.

На Січеславській Набережній сталася досить курйозна ситуація. Як повідомляють дніпряни, уже другу добу мешканці будинку №13 не можуть виспатися через сигналізацію, яка гуде безперестанку. Усьому виною старенькі “жигулі”, власник яких чомусь не поспішає вимикати гучне сповіщення в своїй машині.

Відео-доказ опублікували в телеграм-каналі ХДніпро.

У коментарях дніпряни жартують, що пора цю “бляшанку” спалити, а інші заздрять потужності та витривалості акумулятора.

і шо, аккумулятор не здох?

Як знайдуть власника-хай спитають ,який акумулятор стоїть. Я собі теж такий хочу. Не акум – агонь)

Решта пропонує самотужки вимкнути акумулятор, або ж покликати поліції, і уже в присутності інспектора вирішити цю ситуацію.

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