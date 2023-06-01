Повстання машин: у Дніпрі другу добу безперестанку гуде сигналізація на “жигулях” (ВІДЕО)

На Січеславській Набережній сталася досить курйозна ситуація. Як повідомляють дніпряни, уже другу добу мешканці будинку №13 не можуть виспатися через сигналізацію, яка гуде безперестанку. Усьому виною старенькі “жигулі”, власник яких чомусь не поспішає вимикати гучне сповіщення в своїй машині.
Відео-доказ опублікували в телеграм-каналі ХДніпро.
У коментарях дніпряни жартують, що пора цю “бляшанку” спалити, а інші заздрять потужності та витривалості акумулятора.
і шо, аккумулятор не здох?
Як знайдуть власника-хай спитають ,який акумулятор стоїть. Я собі теж такий хочу. Не акум – агонь)
Решта пропонує самотужки вимкнути акумулятор, або ж покликати поліції, і уже в присутності інспектора вирішити цю ситуацію.
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