Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Повне скасування графіків відключень для громад Дніпропетровщини: як визначатимуть у кого буде світло завжди

Повне скасування графіків відключень для громад Дніпропетровщини: як визначатимуть у кого буде світло завжди

Сьогодні 21:32
просмотров

В облраді роз'яснили, кому на Дніпропетровщині під час наступних відключень не вимикатимуть світло.

Новости Днепра про Повне скасування графіків відключень для громад Дніпропетровщини: як визначатимуть у кого буде світло завжди

Цього літа Кабмін ухвалив постанову згідно з якою громади, що близько до лінії фронту або знаходяться у 20 км прикордонній зоні, будуть зі світлом завжди – графіки в таких населених пунктах діяти не будуть.

В обласній раді Дніпропетровщини пояснили як визначатимуть перелік громад, в яких не будуть діяти стабілізаційні графіки відключень світла.

За словами голови облради Дніпропетровщини Миколи Лукашука, влада отримує чимало питань щодо того, чи внесено Покров, що на Нікопольщині, в перелік тих громад, у яких згідно з постановою Кабміну не вимикатимуть електроенергію. Та чи потрапили до цього списку деякі громади Нікопольського і Криворізького районів. 

Очікується, що знеструмлень не буде у тих громадах вказаних районів, котрі знаходяться на відстані 20 кілометрів від лінії зіткнення.

Перелік цих громад затверджує обласна військова адміністрація, але наразі для складання списку необхідно з’ясувати – від якого берега колишнього водосховища рахувати відстань 20 кілометрів.

Важливе питання, яке вплине на остаточне рішення, – коментує Лукашук. 

Новости Днепра про Повне скасування графіків відключень для громад Дніпропетровщини: як визначатимуть у кого буде світло завжди

В облраді чекають роз’яснень Міністерства енергетики України й тоді вже вирішать, яким населеним пунктам не вимикатимуть світло зовсім. 

Читайте також:

Новости Днепра про Повне скасування графіків відключень для громад Дніпропетровщини: як визначатимуть у кого буде світло завждиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на лівому березі зібралися величезні черги до бюветів з водою (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:49
    У Дніпрі на лівому березі зібралися величезні черги до бюветів з водою (ФОТО)

    До бюветів на лівому березі зібралися величезні черги.

    Пішла з життя медична директорка однієї із лікарень Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:57
    Пішла з життя медична директорка однієї із лікарень Дніпра

    Пішла з життя медична директорка лікарні імені Руднєва Марина Чекан.

    У Дніпрі викрили військовослужбовця, який вимагав хабар у товариша по службі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:30
    У Дніпрі викрили військовослужбовця, який вимагав хабар у товариша по службі

    У Дніпрі затримали військовослужбовця, який вимагав хабар у товариша по…

    Сьогодні тут відомий супермаркет: де у Дніпрі 100 років тому була найпопулярніша друкарня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:58
    Сьогодні тут відомий супермаркет: де у Дніпрі 100 років тому була найпопулярніша друкарня

    У центрі Дніпра збереглася велика кількість старовинних будівель. Багато які…

    Наверх