Повне скасування графіків відключень для громад Дніпропетровщини: як визначатимуть у кого буде світло завжди

Цього літа Кабмін ухвалив постанову згідно з якою громади, що близько до лінії фронту або знаходяться у 20 км прикордонній зоні, будуть зі світлом завжди – графіки в таких населених пунктах діяти не будуть.
В обласній раді Дніпропетровщини пояснили як визначатимуть перелік громад, в яких не будуть діяти стабілізаційні графіки відключень світла.
За словами голови облради Дніпропетровщини Миколи Лукашука, влада отримує чимало питань щодо того, чи внесено Покров, що на Нікопольщині, в перелік тих громад, у яких згідно з постановою Кабміну не вимикатимуть електроенергію. Та чи потрапили до цього списку деякі громади Нікопольського і Криворізького районів.
Очікується, що знеструмлень не буде у тих громадах вказаних районів, котрі знаходяться на відстані 20 кілометрів від лінії зіткнення.
Перелік цих громад затверджує обласна військова адміністрація, але наразі для складання списку необхідно з’ясувати – від якого берега колишнього водосховища рахувати відстань 20 кілометрів.
Важливе питання, яке вплине на остаточне рішення, – коментує Лукашук.
В облраді чекають роз’яснень Міністерства енергетики України й тоді вже вирішать, яким населеним пунктам не вимикатимуть світло зовсім.
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