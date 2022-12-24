Повна сумка боєприпасів: у Павлограді затримали чоловіка

У Павлограді у комендантську годину затримали чоловіка у бронежилеті та з повною сумкою боєприпасів.

Вночі 24 грудня під час комендантської години правоохоронці затримали чоловіка у бронежилеті та з великою сумкою. У ній знаходилися 4 гранати, запали та 400 грам тротилу.

Поліцейські з’ясували, що 34-річний павлоградець немає жодного відношення до військової служби.

У чоловіка вдома провели обшук та знайшли пневматичну зброю, майже 250 патронів різного калібру, два пакети з марихуаною, сигнальну ракету та запал до неї, ножі.

Наразі розпочато кримінальні провадження за статтями 263 та 309 Кримінального кодексу України.

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