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Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожий БпЛа біля Дніпра

Сьогодні 21:21
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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА

У Дніпрі з 19:32 лунає повітряна тривога. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза ворожих БпЛА. 

Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожий БпЛа біля Дніпра

До цього повідомлялося про ракети в напрямку міста, але пізніше з’ясувалося, що обстрілювали Донецьку область. 

Зокрема, у міській раді Краматорська попередили про можливі перебої з водопостачанням, а вода яка в кранах – технічка. За попередньою інформацією, там є поранені. 

Про ситуацію на Дніпропетровщині дізнаємося згодом від ОВА. 

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