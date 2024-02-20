Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожий БпЛа біля Дніпра

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА

У Дніпрі з 19:32 лунає повітряна тривога.

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза ворожих БпЛА.

Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! – йдеться у повідомленні.

До цього повідомлялося про ракети в напрямку міста, але пізніше з’ясувалося, що обстрілювали Донецьку область.

Зокрема, у міській раді Краматорська попередили про можливі перебої з водопостачанням, а вода яка в кранах – технічка. За попередньою інформацією, там є поранені.

Про ситуацію на Дніпропетровщині дізнаємося згодом від ОВА.

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