Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожий БпЛа біля Дніпра

У Дніпрі з 19:32 лунає повітряна тривога.
За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза ворожих БпЛА.
Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! – йдеться у повідомленні.
До цього повідомлялося про ракети в напрямку міста, але пізніше з’ясувалося, що обстрілювали Донецьку область.
Зокрема, у міській раді Краматорська попередили про можливі перебої з водопостачанням, а вода яка в кранах – технічка. За попередньою інформацією, там є поранені.
Про ситуацію на Дніпропетровщині дізнаємося згодом від ОВА.
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