Повітряні сили “забрали хліб” в моніторингових каналів: сповіщатимуть про ракети

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Повітряні сили у своєму офіційному телеграм-каналі інформуватимуть не тільки про збиття повітряних цілей у щоденних зведеннях, а й писатимуть про загрози застосування ракет.
“Дуже багато моніторингових пабліків, громадяни довіряють різним, постійно хочуть бачити оновлену інформацію. Ми теж це робитимемо, людей це хвилює, багато запитів медіа”, — сказав Ігнат.
Тепер Повітряні сили сповіщатимуть напрямки атак дронами-камікадзе Shahed-136, ракетних ударів із бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95МС, а також ударів ракетами “Калібр” із Чорного моря.
Під час атаки ракетами на Київ у телеграм-каналі повідомили про пуск Калібрів, які прямують на Північ.
Таким чином вони “заберуть хліб” в моніторингових телеграм-каналів, які повідомляли про загрозу та рух ракет областями України.
Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розкритикував телеграм-канали, які сповіщали про загрозу ракет. За його словами, багато з цих анонімних ресурсів давали інформацію, яка шкодить силам ППО. Зокрема, вони писали про те, де саме збили повітряну ціль та коли.
Пізніше відомі канали дослухалися до рекомендацій Юрія Ігната і наразі інформують лише про напрям руху ракет, не вказуючи точні місця.
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