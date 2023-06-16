Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Повітряні сили “забрали хліб” в моніторингових каналів: сповіщатимуть про ракети

Повітряні сили “забрали хліб” в моніторингових каналів: сповіщатимуть про ракети

Сьогодні 12:26
просмотров

Відтепер Повітряні сили теж повідомлятимуть про пуски ракет та загрозу з повітря для областей.

Новости Днепра про Повітряні сили

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Повітряні сили у своєму офіційному телеграм-каналі інформуватимуть не тільки про збиття повітряних цілей у щоденних зведеннях, а й писатимуть про загрози застосування ракет.

“Дуже багато моніторингових пабліків, громадяни довіряють різним, постійно хочуть бачити оновлену інформацію. Ми теж це робитимемо, людей це хвилює, багато запитів медіа”, — сказав Ігнат.

Тепер Повітряні сили сповіщатимуть напрямки атак дронами-камікадзе Shahed-136, ракетних ударів із бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95МС, а також ударів ракетами “Калібр” із Чорного моря.

Під час атаки ракетами на Київ у телеграм-каналі повідомили про пуск Калібрів, які прямують на Північ. 

Новости Днепра про Повітряні сили

Таким чином вони “заберуть хліб” в моніторингових телеграм-каналів, які повідомляли про загрозу та рух ракет областями України.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розкритикував телеграм-канали, які сповіщали про загрозу ракет. За його словами, багато з цих анонімних ресурсів давали інформацію, яка шкодить силам ППО. Зокрема, вони писали про те, де саме збили повітряну ціль та коли.

Пізніше відомі канали дослухалися до рекомендацій Юрія Ігната і наразі інформують лише про напрям руху ракет, не вказуючи точні місця.

Читайте також:

Новости Днепра про Повітряні сили Українська Новости Днепра про Повітряні сили Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росіяни знову “подражнили” ППО ракетою, яка може нести ядерний заряд
    Новини Дніпра
    09.06.2023 12:28
    Росіяни знову “подражнили” ППО ракетою, яка може нести ядерний заряд

    Цієї ночі ми пережили чергову атаку.

    Затяжна тривога вночі 4 червня у Дніпрі: які ракети летіли та що вдалося збити
    Новини Дніпра
    04.06.2023 09:30
    Затяжна тривога вночі 4 червня у Дніпрі: які ракети летіли та що вдалося збити

    Уночі тривога тривала більше 4 годин.

    Є загиблий та постраждалі: вночі під час масштабної атаки на Україну випустили 54 шахеда
    новини України
    28.05.2023 08:27
    Є загиблий та постраждалі: вночі під час масштабної атаки на Україну випустили 54 шахеда

    Понад півсотні шахедів спрямували на Україну.

    Юрій Ігнат пояснив, чому в Дніпрі збили не всі ракети
    Новини Дніпра
    22.05.2023 14:14
    Юрій Ігнат пояснив, чому в Дніпрі збили не всі ракети

    На жаль, закрити всю територію України неможливо.

    Наверх