Повістки роздають навіть двірники: в Дніпровському районі масово викликають чоловіків у військкомати

В українських містах посилили мобілізаційні заходи – чоловіків масово викликають до військкоматів. У Києві, Дніпрі, Львові та Одесі повістки видають на вулицях, а також залишають на дверях квартир.

Інтернет-користувачі також обговорюють відео, в якому видно, як працівники керуючої компанії Дніпровського району – жінки в комунальній уніформі – приносять повістки мешканцям.

В управляючій компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району підтвердили інформацію.

“Так, наші двірники розносять повістки”, – зазначили там.

Правозахисник Едуард Багіров наголосив, що українці мають поставити підпис про отримання повістки. Інакше вони можуть не приходити у військкомат – і покарання за це не передбачено.

“Те, що вони сфотографували повістку на дверях квартири, теж не має значення. Вони могли її прикріпити будь-де. Військові мали дочекатися людини і вручити повістку в руки і отримати підпис про вручення. А прикріплення на двері – це відхилення від правил вручення повісток”, – пояснив Багіров.

Едуард Багіров заявив, що це є незаконно. Він пояснив, що двірники мають виконувати свою роботу, а не замінювати співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

“У комунальних працівників немає таких повноважень на законодавчому рівні. Якщо люди отримають повістки від співробітників ЖЕКу або консьєржа, то вони не можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо не з’являться у військкоматі”, – цитує Багірова ТСН.

Адвокат Олександр Заруцький прокоментував такі дії військовослужбовців. Він підкреслив, що громадяни повинні знати про свої права та обов’язки.

“Повістка повинен бути вручений в руки особі, до якої він відноситься. Просто прикріпити повістку на двері і вважати, що особа її отримала, це не законно. Повістку повинні вручити в руки, а вдавати, що її вручили, прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням”, – наголосив юрист.

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