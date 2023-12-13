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  • Повідомлення надходитимуть, поки Малюк не надішле 170 біткоїнів: у Дніпрі “замінували” лікарні, метро та суди

Повідомлення надходитимуть, поки Малюк не надішле 170 біткоїнів: у Дніпрі “замінували” лікарні, метро та суди

Сьогодні 15:50
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Правоохоронці перевіряють зазначені об'єкти.

Новости Днепра про Повідомлення надходитимуть, поки Малюк не надішле 170 біткоїнів: у Дніпрі

Сьогодні, 13 грудня, на електронну пошту Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування лікарень, судів та метро у Дніпрі.

Водночас “мінер” пише, що повідомлення про вибухівку будуть надходити до того часу, поки голова СБУ Василь Малюк не надішле йому 170 біткоїнів.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що інформація про замінування надходила, зараз правоохоронці перевіряють її.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі погрожували підірвати усі школи та коледжі: що відомо.

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