Повертаються до графіків: у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення

Сьогодні, 5 грудня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут.

Однак ситуація в енергосистемі лишається складною.

Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше, – зазначили енергетики.

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