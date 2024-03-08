“Повернули віру в людей”: жителю Дніпра незнайомці віддали загублений гаманець зі значною сумою грошей

Жителю Дніпра повернули загублений на ринку гаманець.

Житель Дніпра Vladimir Kireev зранку 8 березня загубив гаманець, коли купляв квіти на ринку. Однак через кілька годин йому зателефонували з банку, аби повідомили, що хтось знайшов його гроші та картку.

Таке можливе лише у нас. Передсвяткова метушня. Купував квіти й втратив гаманець із грошима. Сказати що засмутився – це не те слово. Свято, а тут така неприємність. У гаманці значна сума грошей, приватівська картка та й сама по собі подія вранці 8 Березня не додавала святкового настрою. Як диво, зателефонували з ПриватБанку та повідомили, що мій втрачений гаманець знаходиться у відділенні ПриватБанку у Галини. Гаманець, гроші, картку мені повернули, все було на місці. Дуже дякую конкретним, здебільшого не знайомим мені людям, які виявили надзвичайно порядність і шляхетність, співробітникам відділення ПриватБанку, і, звичайно, Північному, де живуть такі люди! – розповідає Володимир.

Як виявилося, місцевий мешканець знайшов гаманець на ринку. Всередині була картка ПриватБанку, тому чоловік вирішив звернутися до найближчого відділення, аби працівники відшукали власника загубленого гаманця.

Володимир подякував дружині свого рятівника та зазначив, що вчинок чоловіка повернув йому віру в людей.

Нагадаємо, раніше водій маршрутки розчулив пасажирів у Дніпрі.

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