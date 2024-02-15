Повалій, яка зреклася українського громадянства, отримала підозру від СБУ

Співачку, яка ще до лютого 2022 року виражала підтримку РФ, звинувачують у виправдовуванні війни.
СБУ оголосила заочну підозру у зраді Таїсії Повалій, яка закликала до захоплення всієї України. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії виконавиця відвідувала країну-агресорку, де отримала російське громадянство та виражала публічну підтримку Кремлю.
В інтерв’ю росЗМІ вона не лише хвалила президента Путіна, але й закликала до повної анексії території України. Також Повалій неодноразово намагалася дискредитувати українських захисників, які мужньо брали участь у боях за Київ.
Співачка виступала в тимчасово окупованому Луганську.
Повалій загрожує до 15 років позбавлення волі, а також конфіскація майна. Вона отримала від СБУ підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
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