Повалій, яка зреклася українського громадянства, отримала підозру від СБУ

Таїсія Повалій, яка колись була українською співачкою, але зреклася громадянства, отримала підозру від СБУ.

Співачку, яка ще до лютого 2022 року виражала підтримку РФ, звинувачують у виправдовуванні війни.

СБУ оголосила заочну підозру у зраді Таїсії Повалій, яка закликала до захоплення всієї України. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії виконавиця відвідувала країну-агресорку, де отримала російське громадянство та виражала публічну підтримку Кремлю.

В інтерв’ю росЗМІ вона не лише хвалила президента Путіна, але й закликала до повної анексії території України. Також Повалій неодноразово намагалася дискредитувати українських захисників, які мужньо брали участь у боях за Київ.

Співачка виступала в тимчасово окупованому Луганську.

Повалій загрожує до 15 років позбавлення волі, а також конфіскація майна. Вона отримала від СБУ підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

за колабораційну діяльність

за публічні заклики до агресивної війни

за виправдовування й визнання правомірною збройної агресії Росії проти України

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