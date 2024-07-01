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  • Потяг з Дніпра знову став одним з найпопулярніших: розклад руху та ціни на квитки

Потяг з Дніпра знову став одним з найпопулярніших: розклад руху та ціни на квитки

Сьогодні 20:06
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Дніпровський потяг знову став найпопулярнішим.

Новости Днепра про Потяг з Дніпра знову став одним з найпопулярніших: розклад руху та ціни на квитки

Упродовж червня Укрзалізниця перевезла 2,5 мільйона пасажирів, що на 18% більше, ніж минулоріч. Поїзд Дніпро — Київ увійшов до переліку найпопулярніших сполучень місяця.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Укрзалізниці”.

Курсують на маршруті швидкісні поїзди “Інтерсіті+”. Відправляються вони з головного вокзалу Дніпра щоденно о 06:23. Далі рухатимуться за таким маршрутом:

  • 06:50 — Кам’янське-Пасажирський;
  • 08:03 — П’ятихатки;
  • 08:54 — Олександрія;
  • 09:29 — Знам’янка-Пасажирський;
  • 10:31 — Імені Тараса Шевченка;
  • 12:46 — Київ-Пасажирський.

Квиток у першому класі коштуватиме 780 гривень, у другому — 469. Загальний час у дорозі складає близько 6 годин 23 хвилин.

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Новости Днепра про Потяг з Дніпра знову став одним з найпопулярніших: розклад руху та ціни на квиткиУкраїнська

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