Потяг з Дніпра знову став одним з найпопулярніших: розклад руху та ціни на квитки

Упродовж червня Укрзалізниця перевезла 2,5 мільйона пасажирів, що на 18% більше, ніж минулоріч. Поїзд Дніпро — Київ увійшов до переліку найпопулярніших сполучень місяця.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Укрзалізниці”.
Курсують на маршруті швидкісні поїзди “Інтерсіті+”. Відправляються вони з головного вокзалу Дніпра щоденно о 06:23. Далі рухатимуться за таким маршрутом:
Квиток у першому класі коштуватиме 780 гривень, у другому — 469. Загальний час у дорозі складає близько 6 годин 23 хвилин.
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