Потяг до азартних ігор: психологічне та соціальне коріння

Громадська спілка RGC провела дослідження в галузі гемблінгу. Фахівцям вдалося визначити критерії проблемних гравців.

Прихильність до азартних ігор: результати дослідження

Дослідження в галузі гемблінгу проводили спеціалісти RGC. Таке дослідження справді було важливим, оскільки дозволило встановити критерії патологічних гравців. Бонуси без депозиту , які надають азартні клуби, впливають на психологічний стан гемблерів. Аналітики Casino.UA стверджують, що на основі отриманих результатів вдалося надати комплекс заходів щодо боротьби з ігровою залежністю.

Психологічні портрети гравців

Соціологи проводили опитування між різними цільовими аудиторіями. Усього було опитано понад 9 тисяч людей. Ігровий зал Vulkan одним із перших погодився допомогти у дослідженні. Компанія мотивувала взяти участь в опитуванні. Інформація, отримана дослідниками, допомогла в досягненні мети проекту.

Для свідомих гравців на ринку онлайн казино – це справді важливий крок, оскільки легальні ігрові оператори дотримуються правил відповідальної гри. У таблиці нижче можна ознайомитись із психологічними портретами гравців:

Безпроблемний Це відповідальна людина, яка грає лише заради насолоди. Азартний клуб не має жодного негативного впливу на життя геймера. Проблемний Іноді людина може витратити на гру більше коштів, ніж планувала. Якщо у гравця виникли фінансові проблеми, він може приховати від оточуючих факт гри. Патологічний Гравець може мати тривогу або депресію

Для деяких гравців достатньо просто звернутися до психолога. Патологічним гемблерам потрібна тривала реабілітація.

Які фактори можуть змінити поведінку

Після проведення досліджень фахівці опублікували не лише звіт, а й інструменти з рекомендаціями. Для визначення ризиків патологічного гемблінгу було створено тест з урахуванням наукової доказовості. Гемблінг не є проблемним, але деякі фактори можуть призвести до зміни поведінки:

наявність нелегальних ігрових операторів;

негативне тавро, яке існує у суспільстві;

відсутність культури звернення по допомогу.

Схильність до ігрової залежності в першу чергу викликана потребою уникнути реальних проблем.

Скільки лудоманів в Україні

У суспільстві є стереотип, що залежність може дуже швидко сформуватися, але це не так. За перше півріччя 2023 року було зафіксовано лише 27 випадків ігрової залежності. Це насамперед пов’язано з тим, що в нашій країні недостатньо протоколів. Щоб виключити можливість появи патологічної ігрової поведінки, потрібно вміти з цим кваліфіковано працювати.

Автор: Анастасія Мовчан – гемблінг-експерт Casino.UA

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