Потужні машини для більших результатів: Дніпро відправив на фронт чергові два десятки вантажівок

Дніпро продовжує системно підтримувати бійців на фронті та забезпечувати їх необхідними технікою й устаткуванням.

Нині місто відправило на передову чергову партію вантажівок різного типу. «Хочу окремо підкреслити, що, окрім двовісних, які ми придбали раніше, ми починаємо купувати тривісні вантажівки. Більш потужні, які можуть використовуватися на лінії фронту з більшим результатом. За десь 450 днів цієї війни територіальна громада Дніпра придбала понад 600 одиниць транспорту. Це не тільки вантажівки, це пікапи і джипи. Дуже потужна допомога — одна з найбільших у країні серед місцевого самоврядування», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Тож більшість машин — це шестиколісні вантажівки, здатні розвивати швидкість до 110 км на годину. Кожна може перевозити до 5 тонн.

Решта авто також має дизельний економічний двигун, вантажопідйомність —до 2 тонн.

«Ми щиро вдячні міському голові Філатову, всім небайдужим громадянам, які допомагають Збройним Силам України наближати нашу Перемогу. Перемога любить підготовку. Звісно, будь-яка військова машина безпосередньо виконує свої завдання», — наголошують військові.

Українська

Автор: