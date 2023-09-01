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Потужна злива дісталася до Дніпра: як працює громадський транспорт

Сьогодні 14:54
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Через зливу в Дніпрі транспорт курсує за оперативним розкладом.

Новости Днепра про Потужна злива дісталася до Дніпра: як працює громадський транспорт

У департаменті транспорту попередили пасажирів про зміни у роботі громадського транспорту. 

Через погіршення погодних умов 1 вересня з 14:00 електротранспорт та комунальні автобуси працюють в оперативному режимі – можуть бути відхилення від розкладу.

Про відновлення роботи маршрутів у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Раніше шторм та злива з градом накрили Кам’янське. Тепер негода дісталася Дніпра. Найважча ситуація на проспекті Івана Мазепи, Лесі Українки. Тут на дорогах утворилися річки. 

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Новости Днепра про Потужна злива дісталася до Дніпра: як працює громадський транспортУкраїнська Новости Днепра про Потужна злива дісталася до Дніпра: як працює громадський транспортРусский

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