Потужна злива дісталася до Дніпра: як працює громадський транспорт

Через зливу в Дніпрі транспорт курсує за оперативним розкладом.

У департаменті транспорту попередили пасажирів про зміни у роботі громадського транспорту.

Через погіршення погодних умов 1 вересня з 14:00 електротранспорт та комунальні автобуси працюють в оперативному режимі – можуть бути відхилення від розкладу.

Про відновлення роботи маршрутів у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Раніше шторм та злива з градом накрили Кам’янське. Тепер негода дісталася Дніпра. Найважча ситуація на проспекті Івана Мазепи, Лесі Українки. Тут на дорогах утворилися річки.

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