Потрібна допомога: журналіста із Дніпра вдруге поранено в ногу

Журналіст із Дніпра Віктор Ожогін отримав повторне поранення у ногу. Зараз йому необхідна допомога.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна організація НСЖУ.

Віктор Ожогін – командир роти батальйону «Дніпро-1», заслужений журналіст України воює з перших днів війни. Чоловік переніс непросте поранення в ногу і після реабілітації повернувся на фронт. Та останні дні стали для нього по-справжньому складними.

Ось частина повідомлення Ожогіна, яке той надіслав своєму другові Олексію Семененку: «Газом труять нас на позиціях, скидаючи його з БПЛ. 2 – 200 і 3 – 300 з опіками дихальних шляхів. Треба відбігти на певну кількість метрів, щоб не травонутися. Не всім це вдається. Такої війни ще не було на Землі, друже. Друже, нам як ніколи потрібна ваша підтримка. Ми відчуваємо і нас це окрилює, повір», – пише журналіст.

Після смс Ожогін перестав виходити на зв’язок. Згодом стало відомо, що він отримав повторне поранення у ту саму ногу. Нині на колегу чекає складне і дороге лікування.

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