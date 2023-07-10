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Потрібна допомога: поліція Дніпропетровщини розшукує свідків замаху на життя чоловіка

Сьогодні 19:45
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Злочин стався 5 липня  близько 13.00 біля озера  між  селами Попасне  та Надеждівка Новомосковського району.

Новости Днепра про Потрібна допомога: поліція Дніпропетровщини розшукує свідків замаху на життя чоловіка

Поліцейські встановили, що 38-річний потерпілий разом з трьома знайомими  на автомобілі «УАЗ» приїхали до водойми на відпочинок. В цей час невідома особа  здійснила постріл з невстановленої зброї в його бік. Пораненого госпіталізували до лікарні. 

Відомості за даним фактом  внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Поліцейські вживають всі необхідні заходи для з’ясування обставин події та затримання підозрюваного. 

Поліція  звертається до можливих свідків та очевидців вказаного злочину: якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановили особу зловмисника та  притягнути його  до відповідальності, зверніться до  Новомосковського районного відділу поліції.

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Новости Днепра про Потрібна допомога: поліція Дніпропетровщини розшукує свідків замаху на життя чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Потрібна допомога: поліція Дніпропетровщини розшукує свідків замаху на життя чоловікаРусский

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