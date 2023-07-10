Потрібна допомога: поліція Дніпропетровщини розшукує свідків замаху на життя чоловіка

Поліцейські встановили, що 38-річний потерпілий разом з трьома знайомими на автомобілі «УАЗ» приїхали до водойми на відпочинок. В цей час невідома особа здійснила постріл з невстановленої зброї в його бік. Пораненого госпіталізували до лікарні.
Відомості за даним фактом внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Поліцейські вживають всі необхідні заходи для з’ясування обставин події та затримання підозрюваного.
Поліція звертається до можливих свідків та очевидців вказаного злочину: якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановили особу зловмисника та притягнути його до відповідальності, зверніться до Новомосковського районного відділу поліції.
Автор:
Українські військові стримують наступ росіян на 5 напрямках, а самі…
Сили оборони України за тиждень просунулися на 4 кв.км на…
Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав «Дніпро-1» спортивним правонаступником ФК «Дніпро».
Понад 100 років тому, коли місто отримало поштовх до промислового…