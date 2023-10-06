Потрібна допомога: морпіх Олександр Пікуль у 2022 році при обороні Маріуполя втратив дві руки

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Боєць втратив руки під час унікальної операції. Вже у шпиталі він зробив пропозицію своєї коханої. Кільце через відсутність рук він одягав губами. Його дружина сьогодні нещодавно народила дитину, давайте привітаємо бійця і допоможемо наблизити до найбільшої мрії Олександра – обійняти свою дитину руками.

Зараз він потребує допомоги. Вартість протезів – 4.4 млн грн. Хто хоче і може допомогти, надаємо реквізити.

Збір організував фонд Сталеві, створений за ініціативи Сергія Волини.

Посилання на збір – тут.

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