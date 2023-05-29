Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Потонула в озері: у Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки

Сьогодні 10:00
просмотров

У Дніпрі з озера Куряче рятувальники дістали тіло жінки.

Новости Днепра про Потонула в озері: у Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Ввечері 28 травня у Службу порятунку повідомили, що на озері Куряче, яке поруч з вулицею Трансформаторною, на поверхні знаходиться тіло жінки.

Працівники ДСНС прибули на місце та побачили, що тіло було на відстані 7 метрів від берега. Водолази дістали жінку та передали поліцейським для встановлення деталей смерті та особистих даних.

Читайте також:

Новости Днепра про Потонула в озері: у Дніпрі рятувальники дістали тіло жінкиУкраїнська Новости Днепра про Потонула в озері: у Дніпрі рятувальники дістали тіло жінкиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів

    Росія в ніч на 29 травня знову атакувала Україну. Цього…

    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 29 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 29 травня

    29 травня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за…

    Противник завдав 97 авіаційних ударів: ситуація на фронті сьогодні 29 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Противник завдав 97 авіаційних ударів: ситуація на фронті сьогодні 29 травня

    Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської…

    Вічна пам’ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор Касян
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Вічна пам’ять: загинув Герой із Дніпропетровської області Віктор Касян

    22 травня обірвалося життя Захисника із Дніпропетровської області Віктора Касяна.…

    Наверх