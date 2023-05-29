Потонула в озері: у Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки

У Дніпрі з озера Куряче рятувальники дістали тіло жінки.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Ввечері 28 травня у Службу порятунку повідомили, що на озері Куряче, яке поруч з вулицею Трансформаторною, на поверхні знаходиться тіло жінки.

Працівники ДСНС прибули на місце та побачили, що тіло було на відстані 7 метрів від берега. Водолази дістали жінку та передали поліцейським для встановлення деталей смерті та особистих даних.

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