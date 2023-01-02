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Посварилися: у Павлограді чоловік вдарив товариша ножем в спину

Сьогодні 19:19
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Тепер нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Посварилися: у Павлограді чоловік вдарив товариша ножем в спину

У суботу, 31 грудня, близько 20:15 до поліції Павлограда повідомили про 21-річного чоловіка, якого швидка доставила до лікарні з ножовим пораненням у спину.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілий прийшов до 30-річного товариша. У будинку між чоловіками виникла сварка, під час якої господар схопив ножа та напав на гостя. 

Поліцейські пізніше затримали нападника та доставили його до відділку поліції. 1 січня затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Новости Днепра про Посварилися: у Павлограді чоловік вдарив товариша ножем в спину

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