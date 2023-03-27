Посварилися: у Кривому Розі жінка напала на співмешканця з кухонним ножем

У п’ятницю, 24 березня, в одній із квартир на території Покровського району Кривого Рогу між співмешканцями виникла сварка, під час якої 29-річна жінка ножем поранила у живіт 31-річного чоловіка. З тяжким тілесним ушкодженням потерпілого госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці затримали зловмисницю та вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід.
Триває слідство.
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