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Посварилися: у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смерті

Сьогодні 13:57
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Інцидент стався у суботу, 29 квітня, в одному з будинків на вулиці Данила Галицького.

Новости Днепра про Посварилися: у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смерті

За даними від поліції, між 34-річним чоловіком та його 49-річною співмешканкою виник конфлікт, під час якого нападник завдав потерпілій численні удари по голові.

На жаль, від отриманих травм жінка померла.

Правоохоронці затримали зловмисника. 30 квітня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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Новости Днепра про Посварилися: у Дніпрі чоловік забив співмешканку до смертіУкраїнська

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