Посварилися: у Дніпрі 36-річний чоловік підпалив будинок співмешканки

Там горів приватний будинок.
Про це пише “Інформатор”.
За попередньою інформацією, п’яний 36-річний чоловік посварився зі своєю 38-річною співмешканкою. У ході конфлікту він розлив бензин у будинку, де вона живе, та підпалив його.
Чоловік намагався самостійно загасити полум’я, але не зміг. Після цього він поїхав на машині до частини ДСНС, щоб повідомити про пожежу.
Вогонь суттєво пошкодив будинок. На щастя, ніхто не постраждав.
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