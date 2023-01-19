Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловіка

Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловіка

Сьогодні 10:46
просмотров

Сьогодні, 19 січня, на Слобожанському проспекті сталася аварія.

Новости Днепра про Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловіка

Там автомобіль Subaru збив чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що пішохід переходив дорого, а водій Subaru рухався по Слобожанському проспекту в бік виїзду з міста. Чи працював в момент аварії світлофор – наразі невідомо.

Усі обставини події буде встановлювати слідчий з ДТП.

Читайте також:

Новости Днепра про Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловікаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    11 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    11 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру

    До Нацполіції надійшло більше 560 заяв за фактом ракетного удару…

    Філатов нагадує, що цьогоріч у Дніпрі не буде безпечних місць для купання на Водохреще
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    Філатов нагадує, що цьогоріч у Дніпрі не буде безпечних місць для купання на Водохреще

    У Дніпрі цього року немає спеціальних місць для пірнання на…

    Мінус “Алігатор”: українські воїни відбили 14 атак у двох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Мінус “Алігатор”: українські воїни відбили 14 атак у двох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 18 січня…

    У Дніпрі десятки будинків залишилися без опалення: ситуація на ранок 19 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі десятки будинків залишилися без опалення: ситуація на ранок 19 січня

    За повідомленням приватних енергопостачальних компаній, 19 січня у Дніпрі знову…

    Наверх