Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловіка

Там автомобіль Subaru збив чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що пішохід переходив дорого, а водій Subaru рухався по Слобожанському проспекту в бік виїзду з міста. Чи працював в момент аварії світлофор – наразі невідомо.
Усі обставини події буде встановлювати слідчий з ДТП.
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