Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловіка

Сьогодні, 19 січня, на Слобожанському проспекті сталася аварія.

Там автомобіль Subaru збив чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що пішохід переходив дорого, а водій Subaru рухався по Слобожанському проспекту в бік виїзду з міста. Чи працював в момент аварії світлофор – наразі невідомо.

Усі обставини події буде встановлювати слідчий з ДТП.

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