Постраждалі у середньому стані: в ОВА показали наслідки ворожої атаки по Кам’янському

Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох жителів Кам’янського району – окрім 22-річного чоловіка, який перебуває в лікарні з опіками, госпіталізували 32-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Постраждалі у лікарні, у середньому стані.
Через ворожий удар сталося займання на одному з підприємств.
Нагадаємо, сьогодні у Кам’янському районі під час тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо про одного загиблого та постраждалих.
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Ердем Альона
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