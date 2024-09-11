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Постраждалі у середньому стані: в ОВА показали наслідки ворожої атаки по Кам’янському

Сьогодні 15:11
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З'ясувалося, в якому стані постраждалі внаслідок обстрілу по Кам'янському.

Новости Днепра про Постраждалі у середньому стані: в ОВА показали наслідки ворожої атаки по Кам'янському

Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох жителів Кам’янського району – окрім 22-річного чоловіка, який перебуває в лікарні з опіками, госпіталізували 32-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Постраждалі у лікарні, у середньому стані. 

Через ворожий удар сталося займання на одному з підприємств. 

Новости Днепра про Постраждалі у середньому стані: в ОВА показали наслідки ворожої атаки по Кам'янському

Нагадаємо, сьогодні у Кам’янському районі під час тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо про одного загиблого та постраждалих. 

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    Новости Днепра про Постраждалі у середньому стані: в ОВА показали наслідки ворожої атаки по Кам'янськомуУкраїнська

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