Постамент простояв понад 50 років: як раніше виглядав пам’ятник Ломоносову у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі продовжують прибирати пам'ятники, присвячені людям, які не мають до нашого міста жодного відношення. Сьогодні журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав пам'ятник Ломоносову, що знаходиться на бульварній частині проспекту Яворницького і звідки він узявся у нашому місті.

У Дніпрі демонтували пам’ятник Михайлу Ломоносову – російському вченому, який, зокрема, вивчав мінералогію та вважався засновником гірничої справи. До Дніпра він не мав жодного відношення, тому що під час діяльності Ломоносова нашого міста ще не існувало. Невідомо, хто був ініціатором встановлення пам’ятника саме цьому вченому в Дніпрі, швидше за все, було прийнято рішення шоб просто прикрасити пішохідний бульвар – на ньому довгий час стояв порожній постаментом від іншого монументу.

1846 року в нашому місті з’явився пам’ятник Катерині II. Створили його в Німеччині ще 1788 року з мармуру та бронзи. Спочатку його встановили перед Преображенським собором. 1914 року монумент вирішили перенести на бульвар проспекту, що проходив між інститутом та історичним музеєм. Але він простояв там не довго, а лише до 1917 року, коли його перемістили у двір музею.

А новий пам’ятник – Ломоносову з’явився лише в 1971 році. Весь цей час постамент на бульварі стояв просто так.

Під монументом призначали зустрічі, біля нього проводили різні гуляння, оскільки пам’ятник був розташований на тінистому бульварі. Наразі його відправлять до КП «Зооконтроль» на тимчасове зберігання.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: