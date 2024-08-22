Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Посольство США: Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності

Посольство США: Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності

Сьогодні 15:37
просмотров

Не виключено, що перед Днем Незалежності російські обстріли можуть посилитися.

Новости Днепра про Посольство США: Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності

У США заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України

Посольство США в Україні попередило, що Росія може готувати удари по об’єктах України найближчими днями. 

У США заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України. У посольстві зауважили – це може відбутися перед святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня.

Посольство рекомендує своїм громадянам слідкувати за оновленнями даних у місцевих ЗМІ, дізнатися інформацію про найближчі укриття та ховатись у них в разі оголошення повітряної тривоги.

Новости Днепра про Посольство США: Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності

Читайте також:

Новости Днепра про Посольство США: Росія може посилити удари по Україні перед Днем НезалежностіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Окупанти майже 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину
    Новини Дніпра
    18.08.2024 19:47
    Окупанти майже 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину

    Нікопольщина сьогодні знову опинилась під ворожим обстрілом.

    На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людина
    Новини Дніпра
    18.08.2024 18:03
    На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людина

    У Нікопольському районі від російських обстрілів постраждала людина.

    Ворог 15 разів протягом дня атакував Нікопольщину: постраждав 30-річний чоловік
    Новини Дніпра
    17.08.2024 19:52
    Ворог 15 разів протягом дня атакував Нікопольщину: постраждав 30-річний чоловік

    Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

    У Нікополі виникло займання житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу
    Новини Дніпра
    17.08.2024 11:47
    У Нікополі виникло займання житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу

    У місті Нікополь сталася пожежа.

    Наверх