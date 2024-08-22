Посольство США: Росія може посилити удари по Україні перед Днем Незалежності

Не виключено, що перед Днем Незалежності російські обстріли можуть посилитися.

У США заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України

Посольство США в Україні попередило, що Росія може готувати удари по об’єктах України найближчими днями.

У США заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України. У посольстві зауважили – це може відбутися перед святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня.

Посольство рекомендує своїм громадянам слідкувати за оновленнями даних у місцевих ЗМІ, дізнатися інформацію про найближчі укриття та ховатись у них в разі оголошення повітряної тривоги.