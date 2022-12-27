Послугу «Догляд вдома» отримали вже 29 тис. сімей з Дніпропетровщини: інструкція

Для них передбачена соціальна послуга «Догляд вдома». Нині її отримають понад 29 тис мешканців регіону.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
«Послуга включає придбання товарів першої необхідності та приготування їжі, прибирання житла, догляд за людиною, допомогу при пересуванні, оформлення документів», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.
«Догляд вдома» – для людей старшого віку та з інвалідністю, тяжкими хворобами, психічними розладами, додала вона.
Щоб отримати допомогу, слід звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Надати письмову заяву та пакет документів. Послуга безкоштовна, зокрема, для людей з інвалідністю I групи, дітей з інвалідністю та сиріт, прийомних родин, сімей опікунів.
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