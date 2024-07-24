Пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач: агресор поцілив десятком артснарядів по Дніпропетровщині

У черговий раз удари агресора були спрямовані на Нікопольський район.
Про це повідомив Сергій Лисак.
Ввечері агресор поцілив десятком артснарядів по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, – йдеться у його дописі.
Із самого ранку ворог вдарив по Нікополю дронами-камікадзе, обстріляв важкою артилерією.
Внаслідок атаки понівечені три приватні будинки, стільки ж господарських споруд, гараж, газогін та лінія електропередач.
На щастя, люди вціліли.
Фото наслідків:
Окрім цього, очільник ОВА повідомив про те, що вночі Повітряні Сили збили над Дніперопетровською областю ворожий шахед.
Нагадаємо, вчора внаслідок чергової атаки на Дніпропетровщину постраждали троє дітей – ворог цілеспрямовано поцілив дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей.
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Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини.
На низці вулиць Дніпра світло відключать поза графіків.
Відключення світла будуть коротшими.
Чудового дня, друзі!