Пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач: агресор поцілив десятком артснарядів по Дніпропетровщині

Ворог знову атакував Дніпропетровщину.

У черговий раз удари агресора були спрямовані на Нікопольський район.

Про це повідомив Сергій Лисак.

Ввечері агресор поцілив десятком артснарядів по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, – йдеться у його дописі.

Із самого ранку ворог вдарив по Нікополю дронами-камікадзе, обстріляв важкою артилерією.

Внаслідок атаки понівечені три приватні будинки, стільки ж господарських споруд, гараж, газогін та лінія електропередач.

На щастя, люди вціліли.

Фото наслідків:

Окрім цього, очільник ОВА повідомив про те, що вночі Повітряні Сили збили над Дніперопетровською областю ворожий шахед.

Нагадаємо, вчора внаслідок чергової атаки на Дніпропетровщину постраждали троє дітей – ворог цілеспрямовано поцілив дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей.

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