Пошкоджені оселі та лінія електропередач: ворог знову обстріляв Нікополь

Очільник ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі доповів про наслідки чергового ворожого обстрілу Нікопольщини.
Ворог продовжував бити по Нікопольщині ввечері та вночі, – йдеться у публікації.
Нікополь та Марганецька громада були атаковані дронами-камікадзе та артилерією.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, гараж, заправка, також зачепило лінію електропередач.
На щастя, загиблих чи постраждалих немає.
Фото наслідків:
Нагадаємо, вчора ми писали, що ворог поцілив по Нікопольщині дронами-камікадзе та важкою артилерією, три десятки снарядів були запущені по населених пунктах району, внаслідок цього постраждали люди.
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