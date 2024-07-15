Пошкоджені оселі та лінія електропередач: ворог знову обстріляв Нікополь

Нікопольщина знову опинилася під ворожим артобстрілом.

Очільник ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі доповів про наслідки чергового ворожого обстрілу Нікопольщини.

Ворог продовжував бити по Нікопольщині ввечері та вночі, – йдеться у публікації.

Нікополь та Марганецька громада були атаковані дронами-камікадзе та артилерією.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, гараж, заправка, також зачепило лінію електропередач.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Фото наслідків:

Нагадаємо, вчора ми писали, що ворог поцілив по Нікопольщині дронами-камікадзе та важкою артилерією, три десятки снарядів були запущені по населених пунктах району, внаслідок цього постраждали люди.

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