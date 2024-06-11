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Пошкоджені будинки та інфраструктурний об’єкт: вранці ворог атакував Нікополь

Сьогодні 07:52
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Сьогодні, 11 червня, вранці агресор вдарив по Нікополю 6 дронами-камікадзе.

 

Новости Днепра про Пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт: вранці ворог атакував Нікополь

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Внаслідок атаки у місті понівечені 3 приватні будинки, господарська споруда та об’єкт інфраструктури.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Наслідки все ще уточнюються, інформація може оновитися. 

Комунальні підприємства міста виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям, повідомив мер міста.

Нагадаємо, вчора ввечері ворог 17 разів вдарив по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок чого постраждала людина.

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Новости Днепра про Пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт: вранці ворог атакував НікопольУкраїнська Новости Днепра про Пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт: вранці ворог атакував НікопольРусский

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