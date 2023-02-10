Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пошкоджена кожна друга підстанція: Шмигаль про наслідки обстрілів

Сьогодні 18:45
просмотров

Внаслідок постійних російських атак в Україні пошкоджено близько половини підстанцій "Укренерго" та майже 20 енергоблоків ТЕС.

Новости Днепра про Пошкоджена кожна друга підстанція: Шмигаль про наслідки обстрілів

Він зазначив, що сьогодні російські окупанти знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.

“Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни, Харків теж був під масштабним ударом. Зранку атака продовжилася та зачепила всю Україну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях”, – сказав прем’єр.

За його словами, через постійні російські обстріли пошкодженими залишаються майже 20 енергоблоків теплоелектростанцій.

“Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. Кожна друга підстанція “Укренерго” була атакована за чотири місяці”, – сказав Шмигаль.

При цьому, попри російський терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та електроенергією. Тим часом ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори енергетичне обладнання від партнерів надходять.

Читайте також:

Новости Днепра про Пошкоджена кожна друга підстанція: Шмигаль про наслідки обстрілівУкраїнська Новости Днепра про Пошкоджена кожна друга підстанція: Шмигаль про наслідки обстрілівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:47
    У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)

    На косі Перемоги знову зібралося з десяток рибалок в плюсову…

    Козацькі фортеці у Дніпрі: що зараз на їхньому місці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:41
    Козацькі фортеці у Дніпрі: що зараз на їхньому місці

    На території Дніпра понад 300 років тому було кілька фортець.…

    Чому мешканці Дніпра іноді бачать “космічні” суми в платіжках за опалення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:18
    Чому мешканці Дніпра іноді бачать “космічні” суми в платіжках за опалення

    У Дніпрі назвали одну із причин, чому в платіжках за…

    Скільки коштує оренда кімнати у різних районах Дніпра: без оплати комуналки та завжди з гарячою водою (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    Скільки коштує оренда кімнати у різних районах Дніпра: без оплати комуналки та завжди з гарячою водою (ФОТО)

    Винайняти кімнату у Дніпрі обійдеться в два-три рази дешевше, ніж…

    Наверх