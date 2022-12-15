Пошкоджена контактна мережа: через артобстріл Нікополя затримуються деякі потяги

Сьогодні від самого ранку окупаційні війська обстрілюють Нікополь із артилерії.

Внаслідок прильоту пошкоджена контактна мережа. Через це деякі потяги, які курсують через Дніпро та область, затримуються.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Зараз задіяли резервні тепловози. За затримками можна стежити за посиланням.

Список поїздів, які затримуються:

Поїзд №62 Одеса-Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;

Поїзд №276 Київ-Запоріжжя затримується на 4,5 години;

Поїзд №119 Львів-Запоріжжя затримується на 2 години;

Поїзд №120 Запоріжжя-Львів затримується на 30 хвилин.

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