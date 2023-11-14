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Посеред міста на Дніпропетровщині перехожі знайшли побитого підлітка: що з ним

Сьогодні 11:25
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У Новомосковську на Дніпропетровщині рятували 17-річного підлітка, якого побитим знайшли посеред вулиці.

Новости Днепра про Посеред міста на Дніпропетровщині перехожі знайшли побитого підлітка: що з ним

Про це повідомила співробітниця Новомосковської станції ЕМД Тетяна Єсич. 

17-річного підлітка з травмою голови знайшла перехожа. Жінка зателефонувала до швидкої. Вона повідомила, що ймовірно хлопця хтось побив. Постраждалий був весь у крові та втрачав свідомість. 
 
Бригада швидкої приїхала на місце через три хвилини. Медики побачили неповнолітнього хлопця, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Наклавши пов’язку на голову та зупинивши кровотечу, постраждалого забрали до лікарні з діагнозом: ЗЧМТ. Струс головного мозку. Рвані рани волосистої ділянки голови, верхньої губи. Алкогольне сп’яніння.
 
Як з’ясувалося пізніше, хлопець разом із знайомим напилися, після чого посварилися та почали битися. 
 

Новости Днепра про Посеред міста на Дніпропетровщині перехожі знайшли побитого підлітка: що з ним

Новости Днепра про Посеред міста на Дніпропетровщині перехожі знайшли побитого підлітка: що з нимУкраїнська

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