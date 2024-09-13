Поселення Будівельник у Дніпрі перетворився на звичайну вулицю: будинки тут будували за американським проектом

Поселення Будівельник у Дніпрі почали забудовувати понад 80 років тому. Будинки будували за американським зразком котеджних кварталів. Будівлі на 2 поверхи зводили одразу на кілька сімей. Селити людей вирішили неподалік Сурсько-Литовського шосе.

Журналісти dnepr.info дізналися історію одного цього селища.

Поселення Будівельник у Дніпрі мало стати копією американських котеджних районів Левіттаунів. У 1920-х роках у США забудовник Вільям Левітт запропонував зводити бюджетні будинки, куди можна було б селити робітників. Ідея виявилася дуже популярною та економічно вигідною і такими недорогими будинками в американських містах стали забудовуватись цілі квартали. Їх почали називати на честь їхнього винахідника Левіттауни.

Перші будинки на Будівельників почали зводити ще у 1940-х роках. Особливістю будинків було їх планування на 2-3 сім’ї. Будинки будували на 1-2 поверхи. Кожна сім’я мала свій вихід на невеликий балкончик, де могла поміститися максимум одна людина з обов’язковими декоративними укосами з металу. Розквіт поселення Будівельник припав на повоєнні роки, воно було повністю забудовано, впорядковано та заселено жителями.

У 1960-х роках поселення за своїм благоустроєм вважалося одним із найкращих в Україні, із зеленими вулицями, огорожами, тротуарами, ліхтарями та невеликими двориками.

Будівництво такого «містечка» це був експеримент, єдиний свого роду і останній у місті. Влада тоді вирішила, що будувати багатоповерхівки вигідніше, ніж котеджні будинки.

Сьогодні тут досі можна зустріти старі будинки, зведені десятки років тому, з характерними балконами та плануванням. Щоправда, селище стало вже просто вулицею Будівельників. Поруч із колишнім котеджним містечком виросли багатоповерхові будинки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: