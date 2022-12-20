Порушників порядку в Дніпрі можуть залучати до громадських робіт
Порушників порядку в Дніпрі можуть залучати до громадських робіт
Сьогодні 18:07
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Мешканців Дніпра можуть долучати до громадських робіт.
Порушників громадського порядку хочуть залучати до робіт на користь міста. Це стосується людей, яким суд призначив покарання в вигляді адміністративного стягнення чи застосував санкцію у вигляді громадських робіт.
Проєкт документу з’явився на сайті Дніпровської міськради.
У документі опублікували перелік активностей, які можуть виконувати порушники.
Що робитимуть порушники?
Скошування трави, бур’янів, прибирання листя на узбіччях, газонах, у парках, скверах, берегах річок;
Ремонт та фарбування малих архітектурних форм, пам’ятників, цвинтарів;
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