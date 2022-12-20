Порушників порядку в Дніпрі можуть залучати до громадських робіт

Мешканців Дніпра можуть долучати до громадських робіт.

Порушників громадського порядку хочуть залучати до робіт на користь міста. Це стосується людей, яким суд призначив покарання в вигляді адміністративного стягнення чи застосував санкцію у вигляді громадських робіт.

Проєкт документу з’явився на сайті Дніпровської міськради.

У документі опублікували перелік активностей, які можуть виконувати порушники.

Що робитимуть порушники?

Скошування трави, бур’янів, прибирання листя на узбіччях, газонах, у парках, скверах, берегах річок; Ремонт та фарбування малих архітектурних форм, пам’ятників, цвинтарів; Перекопування газонів, висаджування квітів, дерев; Очищення берегів річок, водоймищ від побутового сміття; Прибирання сміття на узбіччях, розподілювальних смугах з навантаженням у спецзасобі; Очищення проїзних частин доріг, бульварів, скверів від бруду вручну; Зняття ґрунту на газонах до рівня бордюру; Очищення проїзних частин доріг біля бордюрів від ґрунту; Прибирання скверів та бульварів від випадкового бруду вручну; Очищення зелених зон від випадкового бруду вручну; Підмітання вручну доріжок, скверів, парків; Прибирання доріжок від снігу вручну при товщині снігового покриття до 0,25 метра; Очищення доріжок від снігу при товщині снігового покриття до 0,10 метрів; Очищення урн від побутового сміття; Завантаження побутового сміття у спецзасобах вручну; Посипання території протиожеледною сумішшю вручну; Обрізка дерев, кущів (крім робіт на висоті); Поливання газонів, клумб; Виконання некваліфікованих ремонтно-будівельних робіт.

Зазначимо, що це тільки проєкт та це рішення ще не ухвалили. Його повинні розглянути на найближчій сесії міськради.

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