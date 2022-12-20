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Порушників порядку в Дніпрі можуть залучати до громадських робіт

Сьогодні 18:07
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Мешканців Дніпра можуть долучати до громадських робіт.

Новости Днепра про Порушників порядку в Дніпрі можуть залучати до громадських робіт

Порушників громадського порядку хочуть залучати до робіт на користь міста. Це стосується людей, яким суд призначив покарання в вигляді адміністративного стягнення чи застосував санкцію у вигляді громадських робіт.

Проєкт документу з’явився на сайті Дніпровської міськради.

У документі опублікували перелік активностей, які можуть виконувати порушники.

Що робитимуть порушники?

  1. Скошування трави, бур’янів, прибирання листя на узбіччях, газонах, у парках, скверах, берегах річок;
  2. Ремонт та фарбування малих архітектурних форм, пам’ятників, цвинтарів;
  3. Перекопування газонів, висаджування квітів, дерев;
  4. Очищення берегів річок, водоймищ від побутового сміття;
  5. Прибирання сміття на узбіччях, розподілювальних смугах з навантаженням у спецзасобі;
  6. Очищення проїзних частин доріг, бульварів, скверів від бруду вручну;
  7. Зняття ґрунту на газонах до рівня бордюру;
  8. Очищення проїзних частин доріг біля бордюрів від ґрунту;
  9. Прибирання скверів та бульварів від випадкового бруду вручну;
  10. Очищення зелених зон від випадкового бруду вручну;
  11. Підмітання вручну доріжок, скверів, парків;
  12. Прибирання доріжок від снігу вручну при товщині снігового покриття до 0,25 метра;
  13. Очищення доріжок від снігу при товщині снігового покриття до 0,10 метрів;
  14. Очищення урн від побутового сміття;
  15. Завантаження побутового сміття у спецзасобах вручну;
  16. Посипання території протиожеледною сумішшю вручну;
  17. Обрізка дерев, кущів (крім робіт на висоті);
  18. Поливання газонів, клумб;
  19. Виконання некваліфікованих ремонтно-будівельних робіт. 

Зазначимо, що це тільки проєкт та це рішення ще не ухвалили. Його повинні розглянути на найближчій сесії міськради.

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Новости Днепра про Порушників порядку в Дніпрі можуть залучати до громадських робітУкраїнська

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