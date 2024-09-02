Поруч Орільські плавні: за півгодини їзди від Дніпра знаходиться Обухівський острів

Обухівський острів у Дніпрі був притулком козака Обуха. Сьогодні це просто великий зелений острів посеред річки, неподалік Обухівки. Його розміри невеликі – близько півтора кілометра на кілометр. На острові у 1650-х роках був козацький «уход».

Журналісти dnepr.info дізналися історію Обухівського острова.

Неподалік селища Обухівка у Дніпрі знаходиться забутий усіма Обухівський острів. Це невеликий клаптик суші, розташований за два кілометри від Орельських плавнів. Острів знаходиться у водах колишньої річки Протовчанки. Вона перестала існувати в 1964 році, бо на ній було прорито канал і гирло річки направили в Орель. Нове русло сприяло розвитку суходства у напрямі обухівських плавнів.

Перші згадки про острів датовані серединою 1650-х років. Тоді він називався «островом козака Обуха». Туди він переселявся на зимові «догляди», де під час перерви між битвами та походами ловив рибу. А теперішнє селище Обухівка, що навпроти острова належало до Орельської та Протовчанської козацьких паланок. З освітою Катеринослава Обухівка та Обухівський острів опинились у Новомосковському повіті.

Після Другої світової війни селище Обухівка (тоді воно називалося Кіровське) активно розвивалося, а на острів приїжджали на човнах відпочивати місцеві жителі. Туристи тут ночували з наметами, а рибалки любили проводити час. Острів знаходиться як раз навпроти селища Обухівка.

Сьогодні острів запущений і порожній. Все, що на ньому є – це рясна зелена рослинність: дерева, кущі, трава. Майже нема піску. Іноді сюди запливають рідкісні туристи. Але місцеві рибалки, як і раніше, люблять це місце, оскільки поряд з островом водиться багато риби.

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