«Порноферма»: криворіжець разом з подругою організували студію з виготовлення інтимного відео

У середині 2021 року мешканець Кривого Рогу та його співмешканка вирішили виготовляти порно, щоб заробити на цьому гроші. Свою протиправну діяльність вони розгорнули у Житомирі.

29-річний чоловік орендував квартири та обладнував їх комп’ютерною та відеотехнікою.

Також він розміщував оголошення та підшукував жінок для “роботи”, отримував та розповсюджував між учасниками групи готівку. Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Житомирській області.

Його 28-річна співмешканка навчала жінок специфіці їх діяльності, розробляла графіки їх “роботи”, контролювала “працівниць” та вела відповідні обліки. Зловмисники залучили до своєї діяльності чотирьох житомирянок віком від 18 до 22 років. Жінки вели відеотрансляції порнографічного характеру у режимі реального часу. Організатори отримували гроші від користувачів сайту та розподіляли між собою та іншими учасницями.

17 січня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання організаторів у Кривому Розі та на орендованій квартирі у Житомирі. Вони вилучили комп’ютерну техніку, вебкамери, мобільні телефони, банківські картки, близько 110 тисяч гривень готівкою, інтимні іграшки та інші докази протиправної діяльності. Цього ж дня слідчі оголосили двом організаторам та трьом виконавицям про підозри у виготовлені та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру, які були вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 КК України). Триває подальше досудове розслідування. Вирішується питання про обрання фігурантам провадження запобіжних заходів. Вони можуть провести у тюрмі від 3 до 7 років.

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