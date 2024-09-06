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  • Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери “Антарєса”

Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери “Антарєса”

Сьогодні 21:49
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Поранені тварини, пошкоджені офіс та квартири волонтерів "Антарєс" під час обстрілу Павлограда.

Новости Днепра про Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери

Внаслідок обстрілу Павлограда постраждали волонтери Павлоградського кінологічного пошуково-рятувального загону “Антарєс”. 

Про наслідки російської атаки повідомила кінологиня та керівниця рятувально-пошукового загону Лариса Борисенко.

Керівниця загону повідомила, що значних руйнувань зазнала квартира Олександра Лісниченко. Його домівка на п’ятому поверсі найбільш пошкодженого будинку.

Новости Днепра про Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери

У квартирах ще трьох волонтерів вибиті вікна, двері. Постраждав і офіс “Антарєсу”.
 

Новости Днепра про Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери

Сина одного із кінологів сильно посікло уламками. 
 
Поранення отримала і собака пошуковців – маленька Бафі, яка на момент удару була в квартирі. 
 

Новости Днепра про Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери

Зауважимо, кількість постраждалих зросла до 61 людини, троє людей у важкому стані, відомо про одного загиблого. У Павлограді пошкоджено понад 30 будинків, 20 магазинів та кілька промислових підприємств. 

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Новости Днепра про Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери Українська Новости Днепра про Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери Русский

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