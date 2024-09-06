Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери “Антарєса”

Поранені тварини, пошкоджені офіс та квартири волонтерів "Антарєс" під час обстрілу Павлограда.

Внаслідок обстрілу Павлограда постраждали волонтери Павлоградського кінологічного пошуково-рятувального загону “Антарєс”.

Про наслідки російської атаки повідомила кінологиня та керівниця рятувально-пошукового загону Лариса Борисенко.

Керівниця загону повідомила, що значних руйнувань зазнала квартира Олександра Лісниченко. Його домівка на п’ятому поверсі найбільш пошкодженого будинку.

У квартирах ще трьох волонтерів вибиті вікна, двері. Постраждав і офіс “Антарєсу”.

Сина одного із кінологів сильно посікло уламками.

Поранення отримала і собака пошуковців – маленька Бафі, яка на момент удару була в квартирі.

Зауважимо, кількість постраждалих зросла до 61 людини, троє людей у важкому стані, відомо про одного загиблого. У Павлограді пошкоджено понад 30 будинків, 20 магазинів та кілька промислових підприємств.

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