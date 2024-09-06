Поранило рідних і собак-пошуковців, понівечило домівки: під час обстрілу Павлограда постраждали волонтери “Антарєса”

Внаслідок обстрілу Павлограда постраждали волонтери Павлоградського кінологічного пошуково-рятувального загону “Антарєс”.
Про наслідки російської атаки повідомила кінологиня та керівниця рятувально-пошукового загону Лариса Борисенко.
Керівниця загону повідомила, що значних руйнувань зазнала квартира Олександра Лісниченко. Його домівка на п’ятому поверсі найбільш пошкодженого будинку.
Зауважимо, кількість постраждалих зросла до 61 людини, троє людей у важкому стані, відомо про одного загиблого. У Павлограді пошкоджено понад 30 будинків, 20 магазинів та кілька промислових підприємств.
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