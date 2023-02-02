Поранені зараз в лікарнях Дніпра: під завалами будинку в Краматорську шукають ще одну жінку

У поліції розповіли останні подробиці пошукової-операції на місці влучання ракети в Краматорську.

Як зазначили в Нацполіції, станом на ранок внаслідок удару загибло троє людей, ще 18 отримали поранення. 8 з них перебувають в лікарнях Дніпра та Краматорська.

Пошуково-рятувальна операція триває досі. Відомо, що під завалами може знаходитися ще одна людина. Це донька 61-річної пенсіонерки, тіло якої знайшли вночі.

З-під завалів дістали також загиблу директорку школи та її чоловіка. Їм було 47 і 50 років.

Встановлено, що в першому під’їзді будинку, який зруйнувала російська ракета, з 9 квартир люди жили в чотирьох. Загалом в 10 пошкоджених будинках проживали 63 людини.

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