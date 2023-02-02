Поранені зараз в лікарнях Дніпра: під завалами будинку в Краматорську шукають ще одну жінку

Як зазначили в Нацполіції, станом на ранок внаслідок удару загибло троє людей, ще 18 отримали поранення. 8 з них перебувають в лікарнях Дніпра та Краматорська.
Пошуково-рятувальна операція триває досі. Відомо, що під завалами може знаходитися ще одна людина. Це донька 61-річної пенсіонерки, тіло якої знайшли вночі.
З-під завалів дістали також загиблу директорку школи та її чоловіка. Їм було 47 і 50 років.
Встановлено, що в першому під’їзді будинку, який зруйнувала російська ракета, з 9 квартир люди жили в чотирьох. Загалом в 10 пошкоджених будинках проживали 63 людини.
Читайте також:
Автор:
Відома художниця опублікувала портрети людей, які постраждали під час ракетної…
Нове обладнання для миття і знезараження медичних інструментів робить дезінфекцію…
У Дніпрі дивом вижила кішка, яка просиділа два тижні в…
По Краматорську ввечері завдали удар Іскандером. Влучили в житловий будинок.