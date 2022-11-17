Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждалі

У Дніпрі вранці пролунали вибухи.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу міста є постраждалі. За його словами, поранення отримали четверо людей, серед них 15-річна дитина.

Кількість постраждалих росте.

Голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що поранення отримала 15-річна дівчинка. Усі постраждалі знаходяться в лікарні. Їх стан середньої тяжкості.

Могу сказать лишь одно. Увы, количество пострадавших растёт. Предварительно, уже три человека, включая ребёнка 15 лет:(( UPD: уже четыре, – зазначив Філатов.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни влучили в два інфраструктурні об’єкти в Дніпрі.

Є влучання в промислове підприємство, там почалася пожежа. Пошкоджені також будинки поруч. На місці працюють рятувальники.

Читайте також:

Українська

Автор: