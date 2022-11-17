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  • Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждалі

Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждалі

Сьогодні 10:04
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У Дніпрі вранці пролунали вибухи.

Новости Днепра про Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждалі

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу міста є постраждалі. За його словами, поранення отримали четверо людей, серед них 15-річна дитина. 

Кількість постраждалих росте. 

Голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що поранення отримала 15-річна дівчинка. Усі постраждалі знаходяться в лікарні. Їх стан середньої тяжкості. 

Могу сказать лишь одно.

Увы, количество пострадавших растёт.

Предварительно, уже три человека, включая ребёнка 15 лет:((

UPD: уже четыре, – зазначив Філатов.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни влучили в два інфраструктурні об’єкти в Дніпрі. 

Є влучання в промислове підприємство, там почалася пожежа. Пошкоджені також будинки поруч. На місці працюють рятувальники.

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Новости Днепра про Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждаліУкраїнська

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