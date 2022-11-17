Поранена 15-річна дівчинка: унаслідок ранкового обстрілу Дніпра є постраждалі

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу міста є постраждалі. За його словами, поранення отримали четверо людей, серед них 15-річна дитина.
Кількість постраждалих росте.
Голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що поранення отримала 15-річна дівчинка. Усі постраждалі знаходяться в лікарні. Їх стан середньої тяжкості.
Могу сказать лишь одно.
Увы, количество пострадавших растёт.
Предварительно, уже три человека, включая ребёнка 15 лет:((
UPD: уже четыре, – зазначив Філатов.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни влучили в два інфраструктурні об’єкти в Дніпрі.
Є влучання в промислове підприємство, там почалася пожежа. Пошкоджені також будинки поруч. На місці працюють рятувальники.
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