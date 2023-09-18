Популярний потяг, який курсує через Дніпро, змінив кінцеву зупинку: у чому річ

Низка потягів Укрзалізниці у вересні змінить схему руху. Серед них поїзд, який курсує через Дніпро.

Про це “Укрзалізниця” повідомила в своєму телеграм-каналі.

У жовтні та на початку листопада змінили маршрут курсування низки потягів. Причиною став ремонт на дільниці Надвірна – Делятин.

Так, потяг № 6/5 Запоріжжя – Ясіня, який проходить через Дніпро, курсуватиме до Івано-Франківська замість Ясіня 15, 17, 23, 25, 29 та 31 жовтня.

З Івано-Франківська до Запоріжжя цей потяг відправлятиметься 16, 18, 24, 26, 30 жовтня та 1 листопада. За новим графіком будуть курсувати потяги №15/16 Харків – Ясіня, №95/96 Київ – Рахів, №26/25 Одеса – Рахів та інші.

Зважайте на це при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині низка приміських поїздів тимчасово змінить розклад руху

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