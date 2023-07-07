Попри війну Дніпро оновлює обладнання лікарень і пологових, — Філатов

У Дніпрі сучасне рентгенівське обладнання в пологових дозволяє швидко обстежувати породіль та немовлят.

Попри виклики війни місто продовжує оновлювати лікарні та їхнє медичне обладнання. Надто у пологових будинках — адже швидке та вчасне обстеження породіль та немовлят є важливою умовою для збереження їхнього здоровʼя.

«Зрозуміло, що у пріоритеті у нас медичні заклади, де лікуються наші герої-захисники, наші поранені. Але у нас є другий пріоритет. Це діти та вагітні. Дніпро допомагає не тільки своїм мешканцям, а й усім, хто цього потребує», — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Своєю чергою, лікарі зауважують: зараз, коли країна у стані повномасштабної війни, саме вчасне флюорографічне обстеження потребує більшої уваги. Бо крім того, що протягом вагітності протипоказані рентгенологічні огляди, у жінок, які змушені були виїхати з рідних міст, подекуди невідомо, коли флюорографію робили востаннє.

Тож виключити ризики хвороби, зокрема туберкульозу, можливо саме у післяпологовий період. Щоб мати не передала недугу також і дитині — через грудне вигодовування.

Аби не відправляти пацієнток до інших поліклінік, в одному з пологових будинків Дніпра для комплексної діагностики є не лише портативний рентген та цифровий плоскопанельний детектор, а і більш потужний рентген-діагностичний апарат.

Завдяки цьому лікарі в режимі 24/7 можуть швидко діагностувати у дітей вроджені пневмонії, захворювання кишківника, нирок, серця та скелета. При цьому рентген дає мінімальне променеве навантаження на пацієнта — до 0,005 мілізівертів. Також коштом міста придбали комплект засобів радіаційної безпеки для роботи з приладдям.

«Зараз можна назвати цю роботу як мінітелемедицина. Ми робимо знімок, онлайн передаємо лікарю. І буквально через декілька хвилин можемо отримати висновок», — пояснює генеральна директорка пологового пані Олена. Вона також додала, що від початку повномасштабного вторгнення рф її команда лікарів прийняла більше ніж 2,7 тис. пологів, і близько половини породіль є переселенками.

Нині на новому обладнанні провели вже понад пів тисячі досліджень.

«Ось я вийшла з палати — зайшла в іншу. Все зробили. Дві хвилинки і все готово. Зручно, не треба нікуди їхати з маленькою дитиною. Це дуже класно. Гарний апарат. Я нічого не відчула. Усе зробили швидко, і лікарі чудові», — розповідає про свій досвід дніпрянка Вікторія.

Інша породілля пані Олександра приїхала народжувати до Дніпра з Кам’янського: «Ми обрали цей пологовий будинок за рекомендаціями. Нам захотілося тут народжувати. І ми не пошкодували, бо персонал медичний дуже гарний. Дуже гарне ставлення, кваліфіковані співробітники».

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