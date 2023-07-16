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Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)

Сьогодні 14:33
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Для дніпрян 15-16 липня влаштували свято вихідного дня, під час якого, зокрема, містян безкоштовно пригощають піцою. Смаколик задарма так сильно підкупив жителів Дніпра, що вони вже другий день поспіль заради нього вишиковуються в кілометрову чергу.

Новости Днепра про Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)

У неділю, 16 липня, таку картинку можна побачити в Зеленому Гаю. Тисячі дніпрян стоять під пекучим сонцем та чекають, коли підійде їхня черга скуштувати шматок безкоштовної піци. 

У мережі розповсюджують відповідні відеокадри.

Відомо, що свято вихідного дня влаштувало КП Міська інфраструктура. Справжньою італійською піцою охочих пригощають шотландська благодійна організація SIOBHANS TRUST та запорізький Благодійний фонд «М.Р.І.Я».

У суботу, 15 липня, такі ж довгі черги за піцою можна було зустріти у парку Шевченка. Відео звідти – дивіться у нашому матеріалі

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Новости Днепра про Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)Русский

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