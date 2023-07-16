Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)

У неділю, 16 липня, таку картинку можна побачити в Зеленому Гаю. Тисячі дніпрян стоять під пекучим сонцем та чекають, коли підійде їхня черга скуштувати шматок безкоштовної піци.
У мережі розповсюджують відповідні відеокадри.
Відомо, що свято вихідного дня влаштувало КП Міська інфраструктура. Справжньою італійською піцою охочих пригощають шотландська благодійна організація SIOBHANS TRUST та запорізький Благодійний фонд «М.Р.І.Я».
У суботу, 15 липня, такі ж довгі черги за піцою можна було зустріти у парку Шевченка. Відео звідти – дивіться у нашому матеріалі.
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