Попри спеку: дніпряни вишикувалися в кілометрову чергу в Зеленому Гаю заради безкоштовної піци (ВІДЕО)

Для дніпрян 15-16 липня влаштували свято вихідного дня, під час якого, зокрема, містян безкоштовно пригощають піцою. Смаколик задарма так сильно підкупив жителів Дніпра, що вони вже другий день поспіль заради нього вишиковуються в кілометрову чергу.

У неділю, 16 липня, таку картинку можна побачити в Зеленому Гаю. Тисячі дніпрян стоять під пекучим сонцем та чекають, коли підійде їхня черга скуштувати шматок безкоштовної піци.

У мережі розповсюджують відповідні відеокадри.

Відомо, що свято вихідного дня влаштувало КП Міська інфраструктура. Справжньою італійською піцою охочих пригощають шотландська благодійна організація SIOBHANS TRUST та запорізький Благодійний фонд «М.Р.І.Я».

У суботу, 15 липня, такі ж довгі черги за піцою можна було зустріти у парку Шевченка. Відео звідти – дивіться у нашому матеріалі.

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