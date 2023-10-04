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  • Попри повномасштабну агресію рф Дніпро продовжує розвивати медичний простір для людей, — Філатов

Попри повномасштабну агресію рф Дніпро продовжує розвивати медичний простір для людей, — Філатов

Сьогодні 12:29
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Новости Днепра про Попри повномасштабну агресію рф Дніпро продовжує розвивати медичний простір для людей, — Філатов

Дніпро продовжує оновлювати свої лікувальні заклади та створювати комфортний медичний простір, доступний для всіх людей. В одній з амбулаторій на лівому березі, що обслуговує близько 40 тис. пацієнтів, зробили ремонт верхніх поверхів. А два роки тому тут перебудували вхід та хол. Будівлю зведено ще у 1974 році.

Новости Днепра про Попри повномасштабну агресію рф Дніпро продовжує розвивати медичний простір для людей, — Філатов

«Попри повномасштабну агресію рф ми продовжуємо розвивати медичний простір для мешканців Дніпра — для наших людей. В цій амбулаторії зробили все за найкращими європейськими стандартами. Як жартують лікарі, люди приходять і кажуть: «А що, це приватна клініка?». Ні, це не приватна клініка. Це амбулаторія міська, збудована коштом дніпрян — платників податків», — зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Так в амбулаторії відремонтували п’ять кабінетів лікарів, а ще технічні кімнати для молодшого персоналу, вбиральню, складське приміщення та коридори. Сімейна лікарка Олена працює в амбулаторії вже 5 років. На робочому місці жінка проводить майже вісім годин на день та має близько 2 тисяч пацієнтів — від немовлят до містян елегантного віку. «Так як ми проводимо третину життя на роботі, тому комфорт — це дуже важливо для життя взагалі», — наголошує лікарка.
На сходах медзакладу встановили додаткові поручні та освітлення. «Дуже гарна амбулаторія, зручна. Мені, як людині з інвалідністю, зручно зайти — є перила, пандус», — розповідає пацієнтка Ірина Терентіївна.

Крім того, у підвальному приміщенні замінили труби водопостачання та опалення, встановили нові радіатори і додаткове освітлення. В укритті тут є питна та технічна вода, а також усе необхідне для надання невідкладної медичної допомоги.

Новости Днепра про Попри повномасштабну агресію рф Дніпро продовжує розвивати медичний простір для людей, — ФілатовУкраїнська

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