Попався через сусідів: у Дніпрі “гучного” квартиранта спіймали з наркотиками

Як розповіли дніпровські патрульні, на вулиці Судця піймали чоловіка з наркотиками.
На свого гучного сусіда поліціянтам поскаржилися мешканці будинку по вулиці Судця. Приїхавши на виклик, у квартирі вони побачили чоловіка, який був в стані наркотичного сп’яніння. Патрульні оглянули житло, і в одній із кімнат вони знайшли скляні колби, гумові шланги, крапельниці, а також безліч пакетиків з наркотиками та пластикові каністри з невідомими хімічними речовинами.
Відомо, що чоловік цю квартиру винаймав. Його затримали та доставили у відділок для подальшого з’ясування обставин.
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