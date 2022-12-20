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  • Попався через сусідів: у Дніпрі “гучного” квартиранта спіймали з наркотиками

Попався через сусідів: у Дніпрі “гучного” квартиранта спіймали з наркотиками

Сьогодні 17:02
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У Дніпрі гучний сусід виявився "наркодилером".

Новости Днепра про Попався через сусідів: у Дніпрі

Як розповіли дніпровські патрульні, на вулиці Судця піймали чоловіка з наркотиками.

На свого гучного сусіда поліціянтам поскаржилися мешканці будинку по вулиці Судця. Приїхавши на виклик, у квартирі вони побачили чоловіка, який був в стані наркотичного сп’яніння. Патрульні оглянули житло, і в одній із кімнат вони знайшли скляні колби, гумові шланги, крапельниці, а також безліч пакетиків з наркотиками та пластикові каністри з невідомими хімічними речовинами.

Відомо, що чоловік цю квартиру винаймав. Його затримали та доставили у відділок для подальшого з’ясування обставин.

Новости Днепра про Попався через сусідів: у Дніпрі

Новости Днепра про Попався через сусідів: у Дніпрі

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Новости Днепра про Попався через сусідів: у Дніпрі Українська

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